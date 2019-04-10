شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد النقبي: أطمح لأن أصبح بطلاً للعالم في الملاكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: أحمد السيد

كشفت مسيرة ماجد النقبي مع الملاكمة عن قصة كفاح وشغف كبير باللعبة منذ الصغر أثمرا عن نجاح في مستهل مشواره الاحترافي ضمن منافسات بطولة دبي المفتوحة للملاكمة الاحترافية التي اختتمت مؤخراً، وانتزع النقبي فوزاً مستحقاً على حساب الروسي فلاديمير ليتكين بالضربة القاضية وأبان عن مستويات مبهرة وقدرات مذهلة في تخصصه وبمشاركة أبطال عالميين مثل الملاكم نسيم حميد.

يعتبر النقبي ثاني ملاكم عقب عيسى الدح والذي لقبه المتابعون ب «المحارب العربي»، يسلك طريق الاحتراف في الملاكمة عقب عامين قضاهما ضمن صفوف منتخبنا الوطني وكانت آخر مشاركاته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الألعاب الآسيوية وكان قريباً من الظفر بميدالية برونزية في هذا المحفل القاري.

ويسرد النقبي «22 عاماً» قصة كفاحه في سبيل حفر اسمه في سجلات الملاكمة العالمية مروراً بتحقيق نجاحه الأول الجمعة الماضية في البطولة التي استضافتها دبي، مشيراً إلى أنه دشن مسيرته الرياضية في عدة ألعاب تناوب على ممارستها من سن 14 حتى 18 سنة وهي الكيك بوكسينج وكرة القدم وكرة السلة.

وقال: بعد إنهاء الخدمة الوطنية في سن 18 بدأت في ممارسة الملاكمة على الصعيد الشخصي في نادي دبي للملاكمة، وكنت أقطع يومياً مسافة طويلة وأتحمل عناء السفر من خورفكان مقر إقامتي رفقة أسرتي متجهاً إلى دبي لخوض الحصص التدريبية وكنت وقتها أملك في جيبي 100 درهم فقط يومياً وأوفرها من أجل تزويد السيارة بالبترول حيث كنت لم التحق حينها بوظيفة بعد. وأضاف: واصلت تدريباتي الجادة اليومية وحصدت العديد من البطولات المحلية وفي نوفمبر 2017 التحقت بصفوف المنتخب الوطني وكنت ضمن الملاكمين الذين خضعوا لبرنامج البطل الأولمبي للتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والتحقت بمعسكرات خارجية عدة في أوزبكستان وكوبا ولا أنسى فضل اتحاد الإمارات للملاكمة في تطوير مستواي.

جهد مضاعف

أكد النقبي أن التحاقه بالملاكمة في سن كبيرة فرض عليه الاتجاه إلى المجال الاحترافي والمشاركة في البطولات الدولية، لافتاً إلى أن خوض المنافسات تحت مظلة الهواة والاتحاد الوطني يستدعي بذل جهد مضاعف وليس من السهل تحقيق الأحلام المنشودة والوصول لتقلد ميداليات في الأولمبياد.

وقال: بالفعل اتجهت إلى تحقيق هدفي الذي ظل يراودني بالاحتراف تحت إشراف مدير أعمالي أحمد صديقي الذي يستند إلى علاقات دولية متينة في مجال الملاكمة وأحد المساهمين بصورة كبيرة في استضافة دبي للبطولة العالمية المفتوحة للملاكمة مؤخراً بالتعاون مع شركة «إم تي كي» الرائدة في تنظيم البطولات الاحترافية للعبة في أوروبا.

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وأعرب النقبي عن فخره كلاعب إماراتي ينال شرف حمل علم الدولة على الصعيد العالمي، مثمناً متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لنزالاته في بطولة دبي المفتوحة للملاكمة. وكان النقبي قد أهدى سموه قفاز الملاكمة عقب فوزه الثمين على منافسه الروسي.

وقال: أطمح لأن أصبح بطلاً عالمياً وأشارك جنباً إلى جنب مع الأبطال العالميين والمنافسة على أحزمة الملاكمة وأناشد الهيئة العامة للرياضة بتوجيه الدعم لي في مشاركاتي المقبلة بمنحي تفرغاً من العمل قبل فترة كافية من انطلاق البطولات والتي أدشنها بمشاركة دولية جديدة في 3 مايو المقبل والتي ستكون بتنظيم من البطل العالمي بادو جاك ولأول مرة في دبي.

بداية الطريق

أكد النقبي أن بطولة دبي المفتوحة هي بداية الطريق بالنسبة له لرفع سجله في التصنيف الدولي والمشاركة في مستويات أعلى وصولاً إلى تحقيق هدفه المنشود.

وأوضح أن الفئة التي يشارك فيها بالبطولات حالياً تتضمن خوض 4 جولات فقط، ومرشحة للتزايد في المستقبل بخوض 8 أو 10 أو 12 جولة ما يتطلب تركيزاً أكبر في التدريبات. وكشف أن الاختلاف كبير بين الهواية والاحتراف في الملاكمة من ناحية هيئة الملاكم وبنيانه الجسماني والمقاس الخاص بالقفاز الذي يرتديه، مبيناً أن اللعب في بطولات الهواة يتضمن خوض 3 جولات كحد أقصى.

دافع حقيقي

أوضح النقبي أن الدافع الحقيقي وراء أن يسلك الطريق الاحترافي، متابعته للملاكمين العالميين الذين حققوا أرقاماً وإحصائيات أبهرت العالم أهمهما محمد علي كلاي وتايسون اللذان يستمد الإلهام من قصتيهما ونجاحهما في ظل عشقه الكبير لهذه اللعبة والتي تمثل أسلوب حياة تكسبه المزيد من الثقة بالنفس.

وقال: طريق الاحتراف في الملاكمة لا يكون مفروشاً بالورود وخير دليل أنني ثاني ملاكم فقط في الإمارات في هذا الاتجاه على الرغم من وجود عدد لا بأس به يمثلون المنتخب في الوقت الحالي، ولا يمكن لأحد أن يتخيل أن يحقق ملاكم فوزاً في مستهل مشواره بالضربة القاضية وعلى حساب ملاكم روسي قدم مستوى جيداً وحاول طوال فترات النزال المقاومة والمحافظة على حظوظه ومع توالي اللكمات وسقوطه في مناسبة أولى جاءت الضربة القاضية ليعلن الحكم على اثرها إنهاء المباراة بتفوقي ب«تي كي أوو».