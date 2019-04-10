30 ألف مشجع أهلاوي أمام صن داونز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يستضيف فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري للممتاز.

في شأن مختلف، كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موافقة الجهات الأمنية على زيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور ال8 الإفريقي، السبت المقبل على استاد برج العرب. من جهة أخرى، قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الجهات الأمنية وافقت على زيادة عدد جماهير الأهلي، في مباراته أمام صن داونز إلى 30 ألف مشجع.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان خسر في الذهاب صفر-5.