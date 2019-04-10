الزمالك يرحب بتعيين طاقم تونسي لمباراة المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين اتحاد الكرة لطاقم حكام تونسي لمباراته أمام المصري المقرر لها الخامسة والنصف مساء الخميس فى الجولة الـ28 للدوري. استقر اتحاد الكرة على تعيين طاقم حكام تونسي لمباراة الزمالك و المصري بعد رفض 4 دول أوروبية طلب الجبلاية لإدارة مباراة الزمالك و المصري تحكيمياً. كان الزمالك قد طلب حكام أجانب لمبارياته المتبقية فى الدورى هذا الموسم ، رافضاَ استقدام الحكام العرب قبل أن يوافق على طلب اتحاد الكرة بسبب ضيق الوقت لإستقدام أجانب.

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