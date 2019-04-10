24 ساعة أفراح فى سموحة.. القدم والسلة والطائرة فى الطريق الصحيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع نادى سموحة بألعابه المختلفة أن يُدخل السعادة والفرحة فى قلوب الأسكندرية بصفة عامة ومشجعى سموحة على وجه الخصوص بعد النتائج الطيبة التى حققه الفريق خلال الساعات الماضية فى مختلف الالعاب على مستوى الفريق الكروى، وكرة السلة والطائرة.
الكرة الطائرة
استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة التأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى، بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى، وقد تأهل الفريق السكندرى إلى نصف النهائى بالفوز على السجون الكينى 3 /0 فى دور الثمانية.وتمكن الفريق الأزرق خلال الدور الأول تحقيق الفريق السكندرى للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: جندميرى بطل مدغشقر وجيسا جارا الرواندى وجامعة أوغندا والاتحاد الليبى
السلة فى نصف نهائى أفريقيا
واصل فريق كرة السلة رجال بنادى سموحة التألق فى صالات السلة ، بعد أن حصل على بطاقة التأهل على نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية ، على حساب النادى الاهلى حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة واستطاع الفريق السكندرى أن يحقق الفوز فى لقاءى الذهاب و الإياب ، ليحصل على بطاقة الصعود الأفريقى.
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تنفس حسام حسن - المدير الفنى لفريق الأول الكروى بنادى سموحة - الصعداء بعد الفوز بهدفين مقابل هدف أمام حرس الحدود ، فى إطار الجولة الثامنة و العشرون من مسابقة الدورى بعد غياب عن الفوز استمر طوال 7 أشهر .
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