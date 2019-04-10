شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر يقود الديربى التونسي بين الصفاقسي والأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم الدولى المصرى أمين عمر، مباراة الصفاقسي والأفريقي التونسي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن مباريات الدوري التونسي. يعاون أمين عمر طاقم مصري مكون من أحمد حسام طه و أحمد توفيق طلب حكام مساعدين، ومحمد أبو خاطر حكمًا رابعًا.

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