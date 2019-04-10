شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة : لاسارتى يتحمل مسئولية خماسية الاهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عمارة لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أن مارتن لاسارتى مدرب الأهلي يتحمل مسئولية الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لبولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عمارة أن لاسارتي هو المسئول الأكبر عن هذه الخسارة القاسية لأنه أصر على استبعاد بعض العناصر التى كانت كفيلة بتحقيق الفارق، يأت يفي مقدمتهم ،حسين الشحات، موضحاً أن الأهلي خسر خبرات مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق في هذه المباراة.

وتساءل عمارة عن سر تراجع مستوى وليد أزارو وغياب الشيخ ومحمد شريف وصلاح محسن عن المشهد بشكل تام منذ قدوم الأوروجوياني وهذه علامة استفهام كبيرة .

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وتابع محمد عمارة خلال حواره لـ"الخليج 365" : النتيجة صادمة وغير متوقعه على الاطلاق، الأهلي لم يتلقى مثل هذه الخسارة عبر تاريخه في أفريقيا، وكنت أتوقع الخسارة بهدفين على الأكثر، لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر من خماسية، بعدما أهدر بطل جنوب أفريقيا العديد من الفرص السهلة .

ويستضيف الأهلى نظيره صن داونز يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائى.