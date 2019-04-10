7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها جريشة يدير مباراة الأهلي السعودي والهلال فى قبل نهائي كأس زايد جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف فى قائمة الأهلي أمام المقاصة أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق لمباراة المقاصة، التى سُتقام مساء غدٍ الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى باستاد بتروسبورت. 17 لاعبًا خارج قائمة الأهلي أمام المقاصة.. تعرف عليهم أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الغائبين عن مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء باستاد بتروسبورت فى الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز. كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة سعد سمير، مدافع الفريق، موضحًا أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وسوف يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر. جريشة يدير مباراة الأهلي السعودي والهلال فى قبل نهائي كأس زايد Advertisements اختارت لجنة حكام الاتحاد العربى، الدولى المصرى جهاد جريشة لإدارة اللقاء المهم بين الأهلى السعودى والهلال السعودى فى لقاء العودة بالدور قبل النهائى بكأس زايد للأندية العربية الأبطال الذى سيقام الإثنين المقبل 15 أبريل باستاد الجوهرة المشعة بجدة. رسميًا.. بترو سبورت يستضيف لقاء المصرى والإسماعيلى قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباراة المصرى والإسماعيلي، ضمن الأسبوع التاسع والعشرين لدورى القسم الأول، يوم الأحد المقبل فى استاد بترو سبورت بدلاً من استاد الجيش بالسويس (حوض الدرس)، وذلك فى الساعة الخامسة والنصف مساء بدلاً من الخامسة. عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، طالبهم خلالها بغلق صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية مؤقتا، ونسيان مواجهة حسنية أغادير المغربى، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية، والتركيز فى لقاء المصرى البورسعيدي المقرر له الخميس.

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