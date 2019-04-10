صور.. ضحكة كهربا وبوطيب أبرز ملامح تدريب الزمالك قبل مواجهة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السعادة انتابت لاعبى الزمالك، خلال خوض التدريبات الجماعية مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستجمع الفريقين غدًا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز.
وجاءت ضحكة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، ومحمود عبد المنعم كهربا صانع الألعاب، أبرز ما عكس حالة السعادة التى كان عليها اللاعبين خلال خوض التدريبات، والتى جاءت بعد العودة من المغرب عقب مواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
وحرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الذين لم يتواجدوا معه برحلة المغرب الأخيرة، وهم فرجانى ساسى ومحمود عبد المنعم كهربا وحميد أحداد وأحمد مدبولي.
وخاض جميع اللاعبين فقرة تأهيل قوية على هامش المران المقام حاليًا، تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وكونلى أدو محلل الأداء والتأهيل بالفريق، عقبها قام المدرب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث تؤدى كل واحدة تلو الأخرى فقرة فنية خاصة، وأشاد جروس بالتزام اللاعبين الذين استبعدوا من مواجهة أغادير الماضية.
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