الاهلى يفوز على هليوبوليس بدورى سيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق سيدات سلة الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 83/49 بالدور قبل النهائي من دورى السوبر best of 3 Advertisements ومن المقرر أن تقام باقى المباريات بينهما أيام 10 و13 أبريل الجارى، وتقام المباريات بصالة استاد القاهرة . كما يلتقى فى منافسات الدور سبورتنج وسموحة، على أن تقام مبارياتهما ايام 10 و11 و13 أبريل الحالى بصالة النادى الأولمبى.

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