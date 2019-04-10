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محاولات لزيادة أعداد جماهير الأهلى أمام صن داونز لـ50 ألف مشجع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن هناك محاولات لزيادة أعداد الجماهير فى مباراة الأهلى أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ8 إلى 50 ألف مشجع.

كان الأمن قد وافق رسمياً على 30 ألف مشجع لحضور مباراة الأهلى و صن داونز.

كانت مباراة الذهاب قد شهدت هزيمة الأهلي 5 / 0 أمام صن داونز فى اللقاء الذى أقيم بجنوب أفريقيا.

تابع سويلم لـ " الخليج 365" أن هناك اهتمام من قبل الدولة بمساندة الأهلي فى مباراته الهامة أمام صن داونز.

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