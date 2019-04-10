سوبر كورة.. الحصيرة والكرتون فى مشهد كوميدى للكرة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إحدى مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث بالدورى المصرى، أحد مواقف وطرائف الكرة المصرية التي تفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد وغريب ومثير.

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