شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف فى قائمة الأهلي أمام المقاصة

أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق لمباراة المقاصة، التى سُتقام مساء غدٍ الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى باستاد بتروسبورت. وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، رامى ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدى فتحي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومحمد شريف.

الأهلى يستعيد جهود محارب وهشام محمد بعد مواجهة المقاصة

يستعيد الأهلى جهود هشام محمد وإسلام محارب، ثنائى الفريق فى التدريبات الجماعية خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد الانتهاء من البرنامج العلاجى والتأهيلى، والتأكد من جاهزيتهما بشكل نهائى للمشاركة والتواجد مع الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. وتعرض هشام محمد لإصابة فى العضلة الخلفية، فيما اشتكى محارب من إجهاد فى الحوض، وعلى ضوء حالة الثنائى خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتحدد موعد عودتهما للمشاركة الجماعية. ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة التى تقام مساء غد، فى إطار مواجهات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى العام، فيما سيلعب المارد الأحمر بعدها مع صن داونز السبت المقبل فى غياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى ضد مصر المقاصة .. لاسارتى يستكشف الفريق الفيومى بـ"محاضرة خاصة"

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يعقد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة فيديو مع اللاعبين، مساء اليوم الثلاثاء، للحديث حول بعض الأمور الخاصة بمباراة مصر المقاصة التى سُتقام مساء غد فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى العام.

ويعرض الجهاز الفنى ملخصا لمواجهات فريق مصر المقاصة؛ للوقوف على بعض النقاط الفنية المتعلقة بطريقة اللعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين، ومن المقرر أن يعلن لاسارتى عقب نهاية المران قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا للمبيت بأحد الفنادق.

إكرامى يواصل التأهيل فى الأهلى وسعد سمير يظهر بـ"العكاز"

خاض شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى مرانًا تأهيليًا على هامش مران الفريق المُقام حاليًا على ملعب التتش فى إطار برنامجه العلاجى للتأهيل من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا.وعانى شريف إكرامى من تمزق فى السمانة أبعدته عن مباريات وتدريبات الأهلى خلال الأيام الماضية. فى الوقت نفسه، ظهر سعد سمير مدافع الفريق فى النادى بـ"العكاز" حيث سيبدأ برنامجه العلاجى للتعافى من إصابته الأخيرة بجذع فى أربطة الركبة والتى ستبعده عن الملاعب قرابة الثلاثة أشهر. ويستعد الاهلى لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ، الأربعاء، باستاد بتروسبورت فى الدورى الممتاز.

شادي محمد وسيد معوض يحضران مران الأهلي قبل مواجهة المقاصة