اتحاد الكرة: طلب الأهلي محل دراسة.. وحكم عربي لمباراة المصري والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن طلب الأهلي بزيادة أعداد الجماهير في مباراة صنداونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لا يزال محل دراسة.

وسمح اتحاد الكرة رسميا بعد موافقة الأمن بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الأهلي وصنداونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بخسارة الأحمر بخماسية نظيفة.

وقال سويلم في تصريحات هاتفية لقناة "أون سبورت": "مباراة الأهلي وصنداونز في برج العرب بعد تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وسيكون الملعب في أبهى صورة لاستضافة ذلك اللقاء".

وأضاف: "تم تحديد 30 أف مشجع لحضور المباراة، وطلب النادي الأهلي زيادة العدد، لكن ذلك الأمر لا يزال محل دراسة، نحن حريصون على عدم خروج أي فرد عن النص قبل استضافة كأس الأمم".

وأوضح: "الوضع سيكون مختلفًا في كأس الأمم، الجماهير ستحضر بالكامل في المدرجات، إستاد القاهرة الذي يبلغ سعته 80 ألف متفرج سيكون ممتلئًا على آخره، خاصة أن الدولة حريصة أن تخرج المسابقة في أبهى صورة".

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ولفت سويلم إلى أنه تم تحديد 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد وفقًا لسعة ملعب السويس، مؤكدًا أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يرحب بهذا الأمر.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في ختام تصريحاته إلى أن حكم مباراة المصري البورسعيدي والزمالك سيكون عربيًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وأرسل مسؤولو نادي الزمالك اليوم الأحد مبلغ 25 ألف دولار لمجلس إدارة اتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب لمباراة المصري.

يُذكر أن الزمالك، متصدر ترتيب الدوري المصري، طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق المقبلة في الدوري بدءً من مباراة سموحة الأخيرة، التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد.