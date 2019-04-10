بالفيديو.. انفراد ضائع في ملخص لمسات صلاح أمام بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، حيث بدأ المباراة أساسيًا وخاضها حتى النهاية.
واقترب ليفربول من العبور إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال بعد هزيمة بورتو بثنائية نظيفة في ذهاب ربع النهائي، عن طريق الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الشوط الأول.
وأهدر صلاح فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة الـ22 بعدما استغل تمريرة خاطئة ليقتنص الكرة ويتوغل بها داخل المنطقة بعدما أسقط مدافع بورتو البرتغالي، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.
وعاد صاحب الـ26 عامًا ليهدد مرمى بورتو بعدة تسديدات من خارج المنطقة، لكن جميع الفرص نجح في إيقافها دفاع بورتو بجانب الحارس المخضرم إيكر كاسياس.
وبرز في الشوط الثاني تدخل عنيف قام به صلاح ضد لاعب وسط بورتو، بعدما حاول المصري الحصول على الكرة داخل المنطقة الجزاء، لكن قدمه ارتطمت بقوة بقدم دانيلو بيريرا قائد الدراجاو.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، حيث يكفي الريدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف لكي يحجز مقعده في المربع الذهبي لتشامبيونز ليج.
جدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة في المربع الذهبي، الفائز من المواجهة الأخرى في دور الثمانية بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
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