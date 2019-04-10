دوري الأبطال.. توتنهام يهزم السيتي في أول ظهور على ملعبه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- ( د ب أ):
فاز توتنهام على ضيفه مانشستر سيتي 1 / صفر اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونجح توتنهام في الفوز في أول مواجهة أوروبية في تاريخه على الملعب الجديد "ملعب توتنهام هوتسبرز"، كما أن تلك المواجهة كانت الأولى من نوعها بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا
وسجل الكوري هيونج مين سون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.
وينتظر الفريقان مواجهة أخرى في ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل، في إياب دور الثمانية.
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