انت الان تتابع تفاصيل خبر صدارة سعودية-إماراتية للمجموعة الآسيوية الثانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 9 أبريل 2019 11:59 مساءً - حقق نادي الاتحاد السعودي فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ضرب اتحاد جدة بهدفين سريعين مطلع الشوط الثاني بفضل الثنائي ناصر الشمراني (ركلة جزاء) وفهد المولد، في الدقيقتين الـ48 و50.

وردّ الفريق الأوزبكي بهدفين أحرزهما دجامشيد اسكنداروف والضربي فيليب رايفاتش في الدقيقتين الـ70 و82.

وسجّل "العميد" هدف الانتصار في الدقيقة الـ90+3 من ركلة جزاء نفذها فهد المولد، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة تساوي اتحاد جدة مع الوحدة الإماراتي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط لكل منهما، فيما توقف رصيد الفريق الأوزبكي عند 3 نقاط.

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وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فرّط نادي الريان القطري بتقدمه أمام ضيفه الوحدة الإماراتي ليتلقى "الرهيب" خسارته الثانية عقب سقوطه بنتيجة (1-2).

بعد شوط أول سلبي في النتيجة، وضع المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس "الرهيب" في المقدمة، مستغلاً كرة عرضية ليودعها في الشباك مع حلول الدقيقة الـ52.

واستغل المهاجم الأرجنتيني سبيستيان تيغالي خطأً فادحاً للفريق القطري ليعدل النتيجة لـ"الضيوف"، وذلك في الدقيقة الـ67.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجّل البرازيلي ليوناردو دي سوزا من علامة الجزاء، مانحاً فريقه 3 نقاط وضعته في القمة بـ6 نقاط، فيما تجمّد رصيد الريان عند 3 نقاط، مع بقاء 3 جولات على نهاية دور المجموعات.