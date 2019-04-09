انت الان تتابع تفاصيل خبر غوارديولا يسقط قارياً.. والحسم يتأجل لموقعة الإياب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 9 أبريل 2019 11:59 مساءً - خرج نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي فائزاً من المواجهة الأولى مع مواطنه مانشستر سيتي؛ بعدمت تغلّب عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد "توتنهام هوتسبير استاديوم"، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويكفي توتنهام الفوز أو التعادل بأي نتيجة إياباً، وحتى الخسارة بفارق هدف على أن تكون أكثر من (1-0) من أجل العبور إلى "المربع الذهبي"، في حين بات مان سيتي مطالباً بالفوز بثنائية دون رد إذا ما أراد استكمال حلمه بالتتويج بـ "رباعية تاريخية".

ونجح "السيتزن" في التتويج رسمياً بكأس الرابطة، كما بلغ نهائي كأس إنجلترا حيث سيواجه واتفورد، كما أنه يتخلف بنقطتين وراء ليفربول المتصدر بعد 33 جولة، مع إمكانية انقضاضه على القمة في حال فوزه بمباراته المؤجلة، إضافة إلى بلوغه ربع نهائي "ذات الأذنين".

وإلى تفاصيل المباراة، أضاع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فرصة ثمينة لأخذ الأسبقية إثر إهدار مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ركلة جزاء، تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس في الدقيقة الـ13.

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ولم يعرف الشوط الأول فرصاً خطيرة من طرف "السبيرز" و"السيتزن"، لينتهي بالتعادل السلبي بلا أهداف.

وتحسن السيتي في الشوط الثاني، لكن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون منح توتنهام هدف الانتصار بمجهود فردي رائع، أكدته "تقنية الفيديو"، مع حلول الدقيقة الـ78.

ويبقى انتصار توتنهام غير مطمئن خاصة أنه سيشد الرحال إلى ملعب "الاتحاد" لخوض مباراة الإياب، المقررة إقامتها في الـ17 من الشهر الجاري.

وعقب مباراة الإياب، سيبقى "السبيرز" في مانشستر لمواجهة السيتي في الـ20 من ذات الشهر، ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي.