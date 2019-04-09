انت الان تتابع توتنهام يتلقى ضربة موجعة أمام مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
لحظة إصابة هاري كين
تلقى فريق توتنهام الإنجليزي ضربة موجعة، بعدما تعرض مهاجمه وهدافه الدولي الإنجليزي هاري كين لإصابة قوية في الكاحل، عقب تدخل عنيف من فابيان ديلف الظهير الأيسر لفريق مانشستر سيتي خلال مواجهة الفريقين، التي تقام حاليًا على ملعب استاد "وايت هارت لين"، "ملعب توتنهام" في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك نجم السبيرز حتى الدقيقة 55، قبل أن يغادر الملعب، بمساعدة أعضاء الجهاز الطبي لفريقه، ولم يستطع كين الوقوف على قدمه مرة أخرى نتيجة الإصابة التي تعرض لها.
وحل البرازيلي لوكاس مورا بديلًا لهاري كين، وأظهرت لقطات تليفزيونية الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يلوم ديلف بشكل حاد بسبب تدخله العنيف على كين. النجم الإنجليزي قد عاد مؤخرًا من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر، تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة شهر ونصف. وتشير النتيجة الآن إلى تعادل
وحل البرازيلي لوكاس مورا بديلًا لهاري كين، وأظهرت لقطات تليفزيونية الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يلوم ديلف بشكل حاد بسبب تدخله العنيف على كين.
النجم الإنجليزي قد عاد مؤخرًا من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر، تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة شهر ونصف.
وتشير النتيجة الآن إلى تعادل الفريقين سلبيًا، وشهدت إهدار سيرخيو أجويرو ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليتألق لوريس وتصدى لها ببراعة.
ويلتقي مانشستر سيتي ونظيره توتنهام في مواجهة الإياب، على ملعب الاتحاد، يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر إبريل الجاري.
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