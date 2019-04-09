تضارب في الأهلي بسبب إصابة سعد سمير

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تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

سعد سمير

أثار سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الجدل بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي الماضية في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي خسرها المارد الأحمر بخماسية نظيفة. البداية جاءت بعدما أعلن خالد محمود طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي يوم الأحد الماضي، أن إصابة سعد سمير عبارة عن جزع فى الرباط الداخلي للركبة، يستلزم فترة علاج تصل لمدة شهرين، وذلك بعدما خضع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي.

ثم خرج فجأة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن سعد سمير خضع لمزيد من الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية للنادي، وأكد أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وسوف يغيب اللاعب لفترة

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