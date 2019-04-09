انت الان تتابع أبطال آسيا.. اتحاد جدة يتخطى لوكوموتيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
اتحاد جدة
حقق فريق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا على فريق لوكوموتيف الأوزباكستاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وسجل أهداف اتحاد جدة كلًا من ناصر الشمراني في الدقيقة 48 وفهد المولد هدفين، في الدقائق 50، و94 بينما سجل هدفي لوكوموتيف دجامشيد إسكنداروف في الدقيقة 70 وفيليب رايفاتش، في الدقيقة 82 من زمن المباراة. ونجح فهد المولد في قيادة فريقه السعودي للفوز في الثواني القاتلة بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 94.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة الثانية حقق فريق الوحدة الإماراتي الفوز على نظيره فريق الريان القطري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف الفريق الإماراتي سبيستيان تيجالي في الدقيقة 67، وليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 93، بينما سجل هدف الريان القطري جيلمين ريفاس في الدقيقة 52. بهذه النتيجة ارتفع رصيد
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة الثانية حقق فريق الوحدة الإماراتي الفوز على نظيره فريق الريان القطري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف الفريق الإماراتي سبيستيان تيجالي في الدقيقة 67، وليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 93، بينما سجل هدف الريان القطري جيلمين ريفاس في الدقيقة 52.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الوحدة الإماراتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني متساويًا مع اتحاد جدة في عدد النقاط لكن العميد السعودي يتفوق عليه بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الأخير من المجموعة.
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