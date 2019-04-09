الاتحاد السكندري يكرم لاعب القرن في إفريقيا

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تحرير:هاني العوضي ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

تكريم مدحت وردة

أقام مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اليوم الثلاثاء احتفالية كبرى لتكريم مدحت وردة، لاعب القرن في إفريقيا لكرة السلة، بعد دخوله قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية والاتحاد المصرى لكرة السلة سابقًا، ومجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة الحالي، وقدامى نجوم كرة السلة المصرية من جيل وردة من أندية الأهلي والزمالك والجزيرة وسبورتنج، إلى جانب نجوم الاتحاد السكندري في كرة القدم.

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وقال مدحت وردة: "لا أستطيع أن أصف سعادتى وفرحتى بالتكريم داخل بيتى الاتحاد السكندري وبين أسرتي وزملائي.. كانت هناك رموز كبيرة في كرة السلة المصرية تستحق التكريم على رأسها الكابتن عادل شرف الذى جعل منى لاعب كرة سلة". من جانبه قال محمد مصيلحى: "سعادتى لا توصف بوجودي على رأس منظومة نادى الاتحاد السكندرى،