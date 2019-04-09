انت الان تتابع توتنهام يخطف فوزاً مثيراً من مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
سون
نجح فريق توتنهام الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره فريق مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد وايت هارت لين في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج)، والمقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 أبريل المُقبل، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر. سجل هدف المباراة الوحيد الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 78 من عمر المباراة، واحتج لاعبو السيتي على صحة الهدف بداعي أن الكرة تخطت خط المرمى إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.
وأهدر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي فرصة إحراز هدف التقدم لفريقه، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 13 من عمر المباراة، إلا أن حارس توتنهام الأمين لوريس تصدى لها ببراعة. وشهدت المباراة تعرض هاري كين مهاجم توتنهام لإصابة قوية، في الشوط الثاني من المباراة ولم يستطع إكمال
وأهدر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي فرصة إحراز هدف التقدم لفريقه، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 13 من عمر المباراة، إلا أن حارس توتنهام الأمين لوريس تصدى لها ببراعة.
وشهدت المباراة تعرض هاري كين مهاجم توتنهام لإصابة قوية، في الشوط الثاني من المباراة ولم يستطع إكمال المباراة بسبب لعبة مشتركة مع ظهير مانشستر سيتي فابيان ديلف، ليخرج من الملعب مصابًا بمساعدة الطاقم الطبي بعد 10 دقائق على مرور الشوط الثاني.
ووصل السبيرز إلى تلك المرحلة بعد أن حل ثانيًا في دور المجموعات خلف المتصدر برشلونة، وتمكن في دور الـ16 من الإطاحة ببروسيا دورتموند بنتيجة 4-0 بمجموع اللقاءين، بينما تصدر مانشستر سيتي مجموعته متفوقًا على ليون الوصيف، وأطاح في دور الـ16 بشالكة بنتيجة 10-2 بمجموع اللقاءين.
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