الان تتابع بالصور : جماهير الاتحاد تقف خلف فريقها من النادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-محمد بن نافع لاتزال جماهير نادي الاتحاد تواصل ضرب أروع مثال في الوفاء والولاء منقطع النظير لناديها وذلك بعد أن حضرت بكثافة كبيرة لمقر نادي الاتحاد لمؤازرة فريقها الأول لكرة القدم في مواجهة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث استضاف الاتحاد نظيره لوكومتويف الأوزبكي في لقاء مثير انتهى لصالح أصحاب الأرض بنتيجة (3-2) ليرفع رصيده إلى (6) نقاط ، وتفاعلت الجماهير الاتحادية طوال شوطي المباراة ورددت الأهازيج الاتحادية المعروفة قبل أن تحتفل بالفوز وصدارة المجموعة التي تضم بجانه كلاً من ” الوحدة الإماراتي ، لوكوموتيف الأوزبكي ، الريان القطري”.

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