الان تتابع بعد أن عاد بالفريق للصدارة .. فيتوريا يعيد النصر لتوهجه ومكانته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:30 م, 9 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قدم مستوى متميز الخليج 365-الرياض-مصعب الرويجح كسب المدرب البرتغالي لفريق النصر، روي فيتوريا قلوب النصراويين، وذلك بعد النقلة الفعلية، التي أحدثها بالفريق من مستوى فني ومن استغلال وتوظيف للاعبين كانت نتيجتها سلسلة انتصارات في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة الآسيويه آخرها حيث عاد من خلالها النصر لبوابة المنافسة.

واشرف البرتغالي على أكثر من ١٧مباراة للنصر وحقق ١٤ انتصار ويبقى الأهم انتزاع صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك أمام الهلال في الجولة ٢٥.

وتفاءل العديد من الجماهير النصراويه بقيادة المدرب فيتوريا بالعودة إلى المنصات وانتزاع البطولات المحلية خاصة أنه الأقرب بحسب توقعات المحللين وذلك نظير المستوى الفني الذي يقدم داخل المستطيل الاخضر.

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