شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يذيق مانشستر سيتي مر الهزيمة في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أذاق نادي توتنهام ضيفه مانشستر سيتي الهزيمة في اللقاء الذي جمعهما اليوم بربع نهائي دوري الأبطال. سجل هيونج مين سون هدف المباراة الوجحيد في الدقيقة 78 . وشهدت المباراة إهدار سيرجيو أجويرو ضربة جزاء في الدقيقة 13، وخرج هاري كين مهاجم توتنهام مصاباً في الكاحل خلال المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يذيق مانشستر سيتي مر الهزيمة في ربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.