شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكتفي بهدفين أمام بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين مقابل لاشيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليفربول مبكرًا بالهدف الأول عن طريق اللاعب الغيني نابي كيتا في الدقيقة 5 من زمن المباراة.

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وفي الدقيقة 26 استطاع اللاعب البرازيلي فيرمنيو من تسجيل الهدف الثاني للريدز لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة منذ البداية وقدم أداء جيدا وشكل خطورة على مرمى كاسيساس حارس بورتو لكنه لم يستطع التسجيل.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن لاعبو ليفربول من تسجيل أهداف لتعزيز النتيجة وحسم التأهل والانتظار إلى مباراة العودة في البرتغال.