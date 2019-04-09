شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يواجه سموحة في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُختتم، غدًا الأربعاء، منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، التي نظمها النادى الأهلى على صالتي الأمير عبدالله الفيصل، والشهداء بمقر النادى بالجزيرة، بداية من 30 مارس الماضى.

وتختتم اليوم بمباراة النهائى، التي من المقرر أن تجمع الأهلى وسموحة، في الخامسة مساء اليوم، ويعقبها مراسم تسليم كأس البطولة.

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ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لحضور الحفل الذي يقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويحضر الحفل الدكتور عمرو علوانى، رئيس الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة، ونائبه كلود موبيتا، وهويدا مندى، المدير التنفيذى للاتحاد، إلى جانب عدد من سفراء دول الفرق المشاركة في البطولة، حيث شهدت الساعات الماضية التحضير لمفاجآت عديدة خلال حفل الختام الذي تم الإعداد له بشكل مميز، والقيام بأكثر من «بروفة تجريبية» بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بمكانة النادى. وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة الدكتور مهند مجدى على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بختام البطولة، والتأكد من جاهزية الصالة لحفل الختام وعمل البروفات اللازمة لمراسم تسليم الكأس للفريق الفائز باللقب، وميداليات المراكز المختلفة.

من جانبه حرص الدكتور مهند مجدي، على الإشادة بالجهود المبذولة من جانب اللجان المختلفة التي عملت من أجل إنجاح البطولة، وكذلك تكاتف أبناء النادى والإدارات المختلفة وتضافر الجهود للخروج بالصورة المشرفة التي أشاد بها الجميع، معتبرا أن ذلك ليس جديدا على النادى.

وأشار إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية ومفاجآت عديدة على مدار أكثر من 70 مباراة، وهو ما يؤكد قوتها من حيث عدد الفرق المشاركة بها والنتائج التي تحققت، لافتا إلى أن الاتحاد الإفريقى أشاد بقدرات النادى التنظيمية، وأن الأهلى تحمل الكثير من التحديات في سبيل نجاح البطولة دعما للرياضة المصرية وتعزيزا لمكانتها الرائدة.