شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى للتخلص من أحزان «الخماسية» أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي مواجهة صعبة أمام مصر المقاصة، على أرض ملعب استاد بتروسبورت، في الجولة الثامنة والعشرين من الدورى الممتاز.

وتكمن صعوبة اللقاء في الحالة المعنوية السيئة التي أصابت لاعبى الأهلى عقب الخسارة التاريخية من صن داونز الجنوب أفريقى بخمسة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ8 لبطولة دورى الأبطال، في الوقت الذي بات فيه الفريق، مطالبًا بحصد النقاط الثلاث أملًا في الاستمرار في المنافسة على بطولة الدورى، التي أصبحت البطولة المتبقية التي ينافس فيها الفريق، بعد خروجه من البطولة العربية، وصعوبة استكمال مشواره في بطولة دورى الأبطال، فضلًا عن رغبة المقاصة في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على الدخول في المربع الذهبى بجدول المسابقة.

وعكف مسؤولو الأهلى سواء محمود الخطيب، رئيس النادى، أو سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على علاج اللاعبين نفسيًا من خلال الجلسات التي عقدها رئيس النادي مع اللاعبين تارة واجتماعات مدير الكرة تارة أخرى.

واعتبر «الخطيب» أن الفوز في مباراة اليوم سيكون له أثر كبير في انتشال اللاعبين من الحالة النفسية التي انتابتهم قبل مواجهة العودة أمام صن داونز، السبت المقبل، فيما ركز مارتن لاسارتى، المدير الفنى، على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات السابقة، وآخرها أمام بطل جنوب إفريقيا سواء بعدم التمركز السليم أو عدم دقة التمرير في وسط الملعب، كما ركز المدير الفنى على علاج أزمة صانع الألعاب التي يعانى منها الفريق خلال الموسم الجارى، في ظل عدم قناعة «لاسارتى» بقدرات عدد من اللاعبين الذين شاركوا في هذا المركز سواء ناصر ماهر أو «أجايى»، فضلًا عن الدور الهجومى للجبهة اليمنى التي افتقدها الفريق منذ إصابة أحمد فتحى، الذي وضح تأثر الأداء بغيابه عن الملاعب في الفترة الماضية.

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ويُنتظر أن يُجرى «لاسارتى» عددًا من التغييرات على التشكيل الأساسى الذي خاض به مواجهة صن داونز، ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وعمرو السولية وحسام عاشور و«أجايى» ورمضان صبحى ووليد سليمان ومروان محسن.

وفى المقابل، رفع طلعت يوسف، المدير الفنى للمقاصة، شعار التحدى لزيادة جرح منافسه بحثًا عن استمراره في المنافسة على المربع الذهبى.

وعقد المدير الفنى جلسة مع لاعبيه حذرهم خلالها من صعوبة اللقاء لرغبة الأهلى في تحقيق انتصار كبير يعالج به أزمة خماسية صن داونز.

وأكد «يوسف»، للاعبيه أن الفرصة ثمينة لاصطياد الفريق الأحمر في ظل المشاكل التي يعانى منها بعد الخسارة الكبيرة. وركز «يوسف» خلال التدريبات على التأمين الدفاعى والاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلًا سرعة الثلاثى «فوافي» وجون أنطوى وشيملس بيكلى، الذين يعتمد عليهم المدير الفنى في بناء هجمات الفريق الفيومى.

ويُنتظر أن يخوض الفريق اللقاء بتشكيل يضم: أحمد عادل عبد المنعم وأحمد مودى وأحمد محسن وعصام صبحى وعصام سعيد ومصطفى شبيطة ومحمد تونى وصلاح ريكو وشيملس بيكلى و«فوافى» وجون أنطوي.