شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحفز لاعبيه لاستعادة الانتصارات أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى مع الجونة، في الخامسة والنصف مساء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يسعى الإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، لتجاوز الجونة بهدف مصالحة جماهيره بعد خسارة الفريق الأخيرة من بيراميدز 3-1 ليتوقف رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع، وعقد المدير الفنى البلجيكى اجتماعا مع اللاعبين لحثهم على ضرورة استعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة مباراة بيراميدز، وطالبهم بارتداء ثوب التألق خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الفريق بإنهاء الموسم في المربع الذهبي، وخاض اللاعبون تدريبات مكثفة خلال الأيام الماضية، حيث حرص المدير الفنى على إيقافها أكثر من مرة لمنحهم التعليمات، ويفتقد الفريق جهود الثنائى محمد مجدى، حارس مرمى الفريق، والمدافع أسامة إبراهيم، بسبب الإصابة، فيما ساد الغموض موقف مشاركة باهر المحمدى، الذي شكا من وجود بعض الالتهابات الخفيفة بالعضلة الضامة، والتي ألزمته الراحة خلال الأيام الماضية، وفضل المدير الفنى الانتظار قبل حسم موقف اللاعب.

على الجانب الآخر، يرفع الجونة، الذي يقوده حمادة صدقى، شعار التحدى، لرغبته في تخطى المباراة وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده لتحسين وضعه في الجدول، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة منافسة شرسة بين اللاعبين لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدير الفني للمشاركة في المباراة.