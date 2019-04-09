شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عودة محمد عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى الزمالك رفض عودة محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى أهلى جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن رفض مسؤولى القلعة البيضاء عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأبيض، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها عبدالشافى خلال الفترة الأخيرة.

وكان عبدالشافى قد تعرض لإصابة مع أهلى جدة خلال الفترة الماضية، في الركبة وهى إصابة مزمنة يغيب على إثرها لمدة شهرين عن صفوف الراقى، حيث أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادى السعودى تبحث عن بديل للاعب بسبب إصاباته المتعددة.

في سياق آخر، استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، على عودة محمود عبدالمنعم «كهربا»، صانع ألعاب الفريق، إلى المشاركة في المباريات، بعد استبعاده أمام حسنية أغادير في لقاء الذهاب بربع نهائى كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية».

كان كهربا قد اعترض بطريقة غير لائقة عند خروجه من مواجهة سموحة، مما اضطر المدير الفنى السويسرى لاستبعاده من مواجهة حسنية أغادير.

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وقرر المدرب السويسرى عودة كهربا للمشاركة أمام المصرى البورسعيدى، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين في بطولة الدورى الممتاز.

فيما عقد جروس جلسة مع محمد إبراهيم على هامش مران الأمس، وأشاد بمستواه في الدقائق القليلة التي شارك فيها أمام حسنية أغادير، وأكد له حصوله على فرصة أمام المصرى، غدًا، مشددا على ضرورة التمسك بالفرصة وتقديم مستوى مميز.

ويسعى جروس إلى منح يوسف إبراهيم «أوباما»، راحة من مباراة الغد بسبب حالة الإرهاق التي يعانى منها اللاعب في الفترة الأخيرة والتى ظهرت عليه بشدة في مواجهة بطل المغرب بالكونفيدرالية، ومن المتوقع مشاركة محمد إبراهيم بدلًا منه في ظل غياب النجم التونسى فرجانى ساسى، بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

ويختتم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، وبمجرد الانتهاء من التدريب سيعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق القائمة للدخول في معسكر مغلق والمبيت حتى موعد المباراة، حيث سيستمر الفريق في معسكر ممتد في مدينة السويس، خاصة أن الفريق مرتبط بمواجهة نظيره حسنية أغادير المغربى الأحد المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص جروس على تخفيف الحمل البدنى على اللاعبين لتجنب الإرهاق والإجهاد في ظل قوة الفريق البورسعيدى وصعوبة اللقاء، لأنه يدرك حجم الضغط البدنى الكبير المبذول من اللاعبين في لقاء أغادير المغربى الأخير، كما أن الفريق مرتبط بمواجهة العودة أمام الفريق المغربى الأحد المقبل.

في السياق ذاته، اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد إصابته في مباراة حسنية أغادير. وجاءت إصابة جنش بكدمة بسيطة في القدم، بعدما أكمل اللقاء وهو مصاب، لكنها لن تعوقه عن المشاركة في مباراة المصرى البورسعيدى. ويستعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، للسفر مرة أخرى إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لعمل أشعة جديدة للاطمئنان على ركبته وبداية البرنامج التأهيلى في ألمانيا، خاصة أنه سافر إلى ألمانيا من قبل وخضع لعملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى وبمجرد إجراء الأشعة الجديدة سيكون جاهزا للمباريات خلال شهر ونصف.