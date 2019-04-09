شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المصري قبل مواجهة الزمالك.. و«جلال» يحذر من خطورة ثلاثي الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعدت إدارة النادي المصري بصرف مكافآت خاصة للاعبين في حالة الفوز في المباريات الأربع المقبلة، أمام الزمالك والإسماعيلى والأهلى وبيراميدز، لتحفيزهم على الاجتهاد والحفاظ على مكان بالفريق في الجدول، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة، قبل مواجهة الزمالك، غدا الخميس، في الجولة الثامنة والعشرين للدورى، كما وضع إيهاب جلال، المدير الفنى، برنامجا تدريبيا خاصا للفريق يتضمن زيادة في الجرعات البدنية والجمل الفنية التي يرغب المدير الفني في تطبيقها أمام الأبيض، خاصة أنه يدرك صعوبة المواجهة، كما حرص خلال الأيام الماضية على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية التي تهدف لوقف خطورة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وعبدالله جمعة، والذين وصفهم بمصدر الخطورة في الزمالك.

وطالب جلال لاعبيه بأن يقاتلوا من أجل الفوز بالمباريات الأربع المقبلة، مؤكدا أن نقاط هذه المباريات ستحدد بنسبة كبيرة موقف الفريق من الاستمرار داخل المربع الذهبى، ودخل الفريق في معسكر مغلق، أمس، بأحد الفنادق في العين السخنة بالسويس، وكثف من جلساته مع اللاعبين لمطالبتهم بالاجتهاد وبذل قصارى جهدهم من أجل تخطى مواجهة الخميس، فيما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الفلسطينى محمد صالح، مدافع الفريق، إصابته بقطع في الرباط الصليبى، وذلك على خلفية تعرضه للإصابة خلال المباراة التجريبية التي جمعت بين الفريق الأول وفريق الشباب مؤخرا، ومن المقرر أن يُجرى اللاعب عددا من فحوصات والأشعة التشخيصية خلال اليومين القادمين للتأكد من مدى الإصابة، حيث ستتم مراجعة نتيجة تلك الفحوصات بواسطة الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق الأول، وفى ضوئها سيتم تحديد الخطوات المقبلة في مشوار علاج النجم الفلسطينى الدولى الذي ظهر بمستوى طيب للغاية خلال المباريات التي خاضها مع المصرى منذ انضمامه للمصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق فلوريانا المالطى.

وقرر إيهاب جلال تصعيد محمد عبدالخالق، الظهير الأيمن لفريق الشباب، للتدريب مع الفريق الأول اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى طيب للغاية على مدار شوطى اللقاء الودى بين الفريق الأول والشباب، سواء على المستوى الدفاعى أو الهجومى.