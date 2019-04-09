شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على نجم تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت السلطات الإنجليزية تهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى دانى درينكوتر، لاعب وسط فريق تشيلسى، بسبب تحطيم سيارة أحد المزارعين أثناء عودته من إحدى الحفلات رفقة صديقته والمحامية السابقة المختصة في القانون الإجرامى، بيث مانتيل (33 عامًا).

وذكر تقرير شرطة تشيشاير أن الحادثة قد وقعت بالطريق الريفى لقرية ميرى بالقرب من مدينة مانشستر، وأن السياج قد سوى بالأرض تمامًا نتيجة الاصطدام، حيث تلقى دانى وبيث العلاج الطبى نتيجة إصابات طفيفة جرّاء الحادث.

تم إطلاق سراح اللاعب الدولى الإنجليزى بكفالة غير مشروطة، على أن يمثل أمام محكمة ستوكبورت يوم الثالث عشر من شهر مايو المقبل، وإذا ما تمت إدانته سيكون في سيواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع حظر القيادة لمدة طويلة.

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة المحلية في تشيشاير: «تم إلقاء القبض على دانى درينكوتر بعد وقت قصير من منتصف الليل يوم الإثنين الماضى، بعد حادث تصادم فردى لسيارته، على طريق آشلى في ميرى».

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ووقع الحادث قبل ساعات من مباراة تشيلسى ضد ويستهام، أمس الإثنين، والتى انتهت بهدفين نظيفين لصالح رفاق إيدين هازارد مُسّجِليهما، ليرتقى البلوز إلى المرتبة الثالثة على لائحة جدول ترتيب أندية الدورى الإنجليزى الممتاز. وقالت تقارير صحفية مختصة إن خريج أكاديمية مانشستر يونايتد كان في حفل خيرى من الطراز الرفيع لإحدى الحانات الشهيرة ويدعى «فيكتور» حيث التقى بيث هناك، حيث وقع الحادث على بُعد 6 أميال من منزل اللاعب المُقدّر بـ2 مليون جنيه إسترلينى.

وخرج درينكوتر الفائز بالدورى الإنجليزى رفقة ليستر سيتى عام 2016، من حسابات المدرب الإيطالى مارويسيو سارى إذ لم يبدأ أي لقاء هذا الموسم بشكل أساسى في مختلف البطولات، إجمالًا فإنه لم يلعب أساسيًا منذ 13 شهرًا، وهو المنتقل إلى البلوز قبل عامين بـ35 مليون يورو.

في سياق آخر، أبدى إيدين هازارد، نجم تشيلسى الإنجليزى، سعادته بالتواجد مع فريقه، وذلك ردًا على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد الإسبانى نهاية الموسم الجارى.

وقال هازارد، في تصريحات لقناة «سكاى سبورتس»: «لا أفكر في ريال مدريد، تركيزى حاليًا ينصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة مع تشيلسى».

وكان هازارد قد سجل هدفين أمس أمام وست هام قادا بهما تشيلسى للفوز بثنائية نظيفة والارتقاء للمركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، وقامت جماهير الضيوف باستفزاز أصحاب الملعب بترديد أغنية عن انتقال النجم البلجيكى إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وزادت التكهنات حول انتقال هازارد إلى ريال مدريد عقب عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكى بعد التراجع الكبير هذا الموسم مع لوبيتيجى وسولارى، في الوقت الذي أعلن فيه النجم البلجيكى مرارا رغبته في اللعب تحت قيادة الأسطورة الفرنسية.