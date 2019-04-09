رفض نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي التفريط في خدمات نجمه البرازيلي فيليبي أندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع اللاعب.
وتبعًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن إدارة ويست هام لا توجد لديها نية في فتح الباب أمام رحيل النجم البرازيلي الذي يستهدفه ريال مدريد، وتقدر قيمته السوقية بـ 70 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت "سكاي سبورتس" أن أندرسون سعيد بالبقاء في نادي العاصمة الإنجليزية، وأضافت أن ويست هام في موقف قوي أمام أية إغراءات أمام اللاعب، حيث يرتبط بتعاقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، مع إمكانية تمديد التعاقد لسنة إضافية.
وتعاقد ويست هام مغ أندرسون في الصيف الماضي من صفوف لاتسيو الإيطالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وقدم اللاعب مستويات مميزة، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي سبورتس: ويست هام سيحبط رغبة ريال مدريد في ضم أندرسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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