جهاد جريشة حكما لمباراة الهلال السعودي وأهلي جدة في كأس زايد

أُسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم الإدارة التحكيمية لمباراة الهلال السعودي وأهلي جدة، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، إلى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.

ويواجه الهلال فريق الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة )، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة العربية.

ويعاون جريشة مواطنه تحسين ابو السادات والسوداني وليد أحمد كحكمين مساعدين اول وثان، بالإضافة إلى الأردني أحمد يعقوب كحكم رابع، والإماراتيان عادل النقبى وحمد على كحكمي فيديو.

وكان الهلال فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في السابع عشر من اذار/ مارس الماضي على ملعب جامعة الملك سعود.