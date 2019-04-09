كين يغادر مواجهة توتنهام وسيتي بعد إصابة قوية في الكاحل

تعرض هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي لإصابة قوية في الكاحل، بعد تدخل قوي من فابيان ديلف الظهير الأيسر فريق مانشستر سيتي خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
وتدخل ديلف على المهاجم الإنجليزي في وسط الملعب أثناء محاولة كين اللحاق بالكرة قبل خروجها من الملعب، وأظهرت الإعادات التليفزيونية تعرض كين لالتواء شديد في الكاحل، ليغادر ملعب المواجهة في الدقيقة السادسة والخمسين.
ودخل البرازيلي لوكاس مورا بديلًا للمهاجم الإنجليزي، وأظهرت لقطات تليفزيونية الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يلوم ديلف بشكل حاد بسبب تدخله العنيف على كين.
ويستضيف ستاد توتنهام هوتسبر مواجهة فريق العاصمة الإنجليزية مع مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويلتقي الفريقان إيابًا في ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الأسبوع المقبل.
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