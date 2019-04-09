الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان كوبا أمريكا 2020

تستضيف الأرجنتين وكولومبيا بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) العام المقبل، في أول تنظيم مشترك في تاريخ البطولة.

وأعلن اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اليوم الثلاثاء عن فوز الأرجنتين وكولومبيا بحق استضافة البطولة بشكل مشترك.

وقال اليخاندرو دومينيجيز رئيس كونميبول "كوبا أمريكا 2020 ستقام في الأرجنتين وكولومبيا بهدف تقريب المباريات جغرافيا لجماهير أمريكا الجنوبية".

وتلعب منتخبات من بينها كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو في المنطقة الشمالية بكولومبيا، فيما تستضيف الأرجنتين منافسات المنطقة الجنوبية التي تضم منتخبات تشيلي واوروجواي وباراجواي وبوليفيا.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في كلتا المنطقتين إلى دور الثمانية.