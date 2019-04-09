شكرا لقرائتكم خبر عن رضا يحقق أول ميدالية سعودية في التجديف آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تُوِّج البطل حسين علي رضا، لاعب المنتخب السعودي للتجديف بالمركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة آسيا للصالات الداخلية التي اختمت أخيرا في بانكوك بتايلاند، وبذلك يتوج البطل حسين بأول ميدالية دولية في رياضة التجديف والتي تعتبر انطلاقة إيجابية للمنتخب السعودي وتسجل للاتحاد السعودي للتجديف الذي أسس هذا العام برئاسة محمد خالد حضراوي.

وأشاد مدرب المنتخب ويليام باري، بالمستوى العالي والإمكانيات التي ظهر بها اللاعب حسين علي رضا، والتي تطورت منذ ممارسته اللعب أثناء تواجده في جامعة كامبريدج البريطانية.

وعبر علي رضا عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية في الوقت الذي كان يتمنى فيه تحقيق الذهب ورفع علم المملكة عاليا في هذا المحفل، كونه أحد أقوى المرشحين لها وقال: «أشعر بالفخر لتمثيلي المملكة العربية السعودية ورفع علم بلدي وعزف السلام الملكي لوطني الغالي في هذا المحفل الآسيوي والحمد لله على حصولي على البرونزية».

يذكر أن اللاعب حسين علي رضا قد شارك في دورة الألعاب الآسيوية في العام الماضي بإندونيسيا وأحرز المركز التاسع.