شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي تفاجئ النخبة بلاعب أرجنتيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

تعاقد النادي الأهلي مع المحترف الأرجنتيني فدريكو، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة في بطولة النخبة التي تنطلق مبارياتها (الخميس) على صالة هيئة الرياضة بالرياض بمشاركة أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إذ وصل اللاعب فدريكو إلى جدة الأسبوع الماضي وخضع لفحوصات طبية قبل اعتماده بشكل رسمي في كشوفات الفريق، ليحل بديلا عن أريسيل، الذي لم يقدم ما يشفع لبقائه مع الفريق.

وسبق للأرجنتيني فدريكو أن لعب في الدوري البرازيلي والقطري والإيراني، ويعد إضافة قوية للفريق الأهلاوي في هذه البطولة.

من جهته أوضح المشرف العام على الطائرة الأهلاوية أيمن تازي، أن فريقه جاهز لخوض مواجهات البطولة والمنافسة على لقبها، بعد دعم الفريق بالأرجنتيني فدريكو، الذي يعد إضافة للمسابقات السعودية بشكل عام والنادي الأهلي على وجه الخصوص، مشددا على أنه يسعى لتحقيق لقب بطولة النخبة وتعويض خسارة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي الوفية.