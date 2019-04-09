شكرا لقرائتكم خبر عن البترجي يعاتب.. واللاعبون نعِدُ بالتعويض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

ظهرت علامات الغضب على رئيس النادي عبدالله بترجي عقب خسارة فريقه مساء اليوم أمام فريق بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة هدفين دون مقابل، إذ تحدث بترجي مع اللاعبين في غرفة الملابس مبدياً عتبه على ما قدموه، وأن الخسارة واردة في كرة القدم ولكن كنا نمني النفس بالظهور بشكل أفضل مما ظهر عليه الفريق.

ورد اللاعبون على الرئيس بأنهم تعاهدوا أمامه بأن يكون التعويض في اللقاء القادم أمام الهلال في بطولة الدوري وبقية المباريات في بطولتي الدوري وكأس زايد للأندية أبطال العرب.

الجدير بالذكر أن خسارة الفريق الأهلاوي مساء أمس، جعلته في موقف صعب في مجموعته بعد تراجعه للمركز الأخير بثلاث نقاط، وبذلك يكون بحاجة للفوز في مباراتين من الثلاث المتبقية.