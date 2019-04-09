الأهلي يخسر من بيرسبوليس

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) خسر فريق الأهلي لكرة القدم من بيرسبوليس الإيراني بهدفين دون رد اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليرفع بيرسبوليس رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن السد القطري، فيما تجمد رصيد الأهلي عند الثلاث نقاط وفي المركز الأخير.

خسر فريق الأهلي لكرة القدم من بيرسبوليس الإيراني بهدفين دون رد اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليرفع بيرسبوليس رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن السد القطري، فيما تجمد رصيد الأهلي عند الثلاث نقاط وفي المركز الأخير.

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