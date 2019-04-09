الأهلي يتذيل مجموعته الآسيوية بالخسارة أمام بيرسبوليس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خسر الأهلي اليوم أمام بيرسبوليس الإيراني 0-2 في اللقاء الذي جرى اليوم على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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وسجل لبيرسبوليس شجاع خليل (18) وعلي عليبور (48).

وأعادت هذه النتيجة فريق الأهلي إلى المركز الأخير في المجموعة بعد أن تجمد رصيده عند 3 نقاط، بينما حافظ باختاكور على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بعد أن تعادل مع السد القطري اليوم 2-2، مقابل 4 نقاط لكل من السد وبيرسبوليس.

ورغم سيطرة الأهلي على معظم مجريات المباراة وتحديدا في الشوط الثاني، إلا أنه لم ينجح في فك شفرة الدفاع الإيراني.