شكرا لقرائتكم عصام عبدالفتاح: حكام أوروبا رفضوا إدارة مباراة الزمالك والمصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام عن إعتذار 4 دول أوروبية من أصل 5 دول تم مخاطبتها لإدارة مباراة المصري و الزمالك تحكيمياً. تقام مباراة المصري والزمالك فى الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل فى الجولة الـ28 للدوري. أكد عبد الفتاح لمجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تم مخاطبة 5 دول أوروبية ومن أمريكا الجنوبية لتعيين حكام لمباراة المصري والزمالك وتلقي الاتحاد اعتذار 4 دول أوروبية . كان الزمالك قد طلب حكام أجانب لمبارياته المتبقية فى الدورى هذا الموسم.

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