شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة حسنية أغادير الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى الزمالك عن موقفه من زيادة عدد جماهيره فى المباراة المقبلة للفريق فى الكونفيدرالية الافريقية ومباريات الدورى الممتاز.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن لم ولن يطلب أى زيادة عقب موافقة الأمن على خوض الفريق مبارياته الافريقية بحضور 10 الاف متفرج.

ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراة هامة الأحد المقبل أمام فريق حسنية أغادير فى اياب دور الثمانية لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية، حيث تعادل الفريقين فى مباراة الذهاب سلبيًا ويكفى لنادى الزمالك الفوز بأى عدد من الأهداف لتحقيق خطوة جديدة لنصف نهائى البطولة الشهيرة.

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أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " لن أقوم بطلب زيادة عدد الجماهير بعد ما شاهدناه من بعض جماهير الأندية بالخروج عن النص".

أوضح مرتضى منصور ان نادى الزمالك سيعتمد على جماهيره من أعضاء النادى من الجمعية العمومية لمساندة الفريق فى المباريات المقبلة، مشددًا على رغبته فى الاستمرار بنهج المبادئ التى رسخها فى عدم التعدى اللفظى على اى من الجهات الرسمية فى الدولة أو بعض المسئولين فى الرياضة المصرية.

وشدد رئيس الزمالك على أنه لا يربط نفسه بطلب النادى الأهلى والموافقة على حضور 30 ألف متفرج أو غيرها من الأمور ويعمل وفق ما يحتاجه للنادى ومصلحة الفريق فقط.