شكرا لقرائتكم الأهلي يخسر أمام بيرسبوليس ويتذيل مجموعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أهلي جدة تعثره في دوري أبطال آسيا عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني 2-صفر، بالمواجهة التي احتضنها ستاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية، يوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

وشهدت المباراة أفضلية لبيرسبوليس الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه علي بور الذي سدد كرةً قوية ذهبت خارج المرمى، وعند الدقيقة 19 تمكن بيرسبوليس من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه خليل زاده الذي حول عرضية زميله علي بور بكرة مقصية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

Advertisements

وواصل بيرسبوليس هجومه وكاد لاعبه أحمد نور أن يضيف الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني واصل بيرسبوليس سيطرته وتمكن لاعبه علي بور من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 48، وحاول الأهلي العودة مجدداً الى المباراة إلا أن لاعبيه لم يشكلوا خطراً على مرمى بيرسبوليس والذي نجح لاعبوه بمواصلة أدائهم المميز وحافظوا على نظافة شباكهم.

وارتفع رصيد بيرسبوليس إلى 4 نقاط متقدماً المركز الثاني، وبفارق نقطة عن باختاكور المتصدر، وفارق الأهداف عن السد القطري صاحب المركز الثالث، في حين بقي الأهلي على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الأخير.