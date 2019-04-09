شكرا لقرائتكم تيغالي وليوناردو يقودان الوحدة الإماراتي للفوز على الريان القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف فريق الوحدة الإماراتي فوزًا قاتلًا من مضيفه الريان القطري 2 - 1 يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الفريق المضيف هو المبادر بالتسجيل عن طريق الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة 52، لكن الأرجنتيني سبيستيان تيغالي أدرك التعادل للوحدة في الدقيقة 67، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل ليوناردو دا سيلفا هدف الفوز للوحدة عن طريق ركلة جزاء.

ورفع الوحدة رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل الريان المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.