شكرا لقرائتكم مدرب الاتفاق: نريد تحسين مركزنا بنقاط الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني سيرخيو بيرناس المدير الفني لفريق الاتفاق أن فريقه يهدف إلى الفوز وتحسين مركزه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وذلك حينما يواجه الفتح بعد غد الخميس في منافسات المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.
وأضاف المدرب الإسباني أن الفوز مهم من أجل ختام المسابقة بشكل جيد، خاصة مع تبقي أربع جولات على نهايتها. ويحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز الثامن برصيد 34 نقطة.
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