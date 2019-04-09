أدريانو يؤكد ندم مواطنه نيمار على ترك برشلونة

اسماء السيد - كشف النجم البرازيلي أدريانو، لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، أن مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ما زال يشعر بالندم على رحيله عن النادي الكتالوني في صيف عام 2017.

وكان نيمار قد أصبح أغلى لاعب في العالم في صيف العام 2017، عندما دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع النادي الكاتالوني، وضمه الى صفوفه لقاء 222 مليون يورو.

وقال أدريانو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كان هناك اتصال هاتفي بيني وبين نيمار منذ ثلاثة أسابيع، واعترف لي بندمه الشديد على ترك برشلونة، لقد اتخذ القرار الخاطئ".

وأضاف أدريانو الذي لعب لبرشلونة من عام 2010 حتى عام 2016: "التواجد في برشلونة أمر مُهم بالنسبة كل لاعب، فاللعب في الكامب نو يُعتبر حلمًا كبيراً، وبالتأكيد الانضمام لبرشلونة كانت واحدة من أهم اللحظات في مسيرتي، لقد حصلت على عديد الألقاب مع الفريق".

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ 23 كانون الثاني/يناير بعد تعرضه لاصابة في مشط قدمه اليمنى خلال مباراة ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا.

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وخضع النجم البرازيلي لعلاج "محافظ" لتجنيبه إجراء عملية جراحية ثانية في غضون عام في القدم ذاتها التي أصيب فيها الموسم الماضي، ما حرمه يومها من إنهاء الموسم مع سان جرمان لكنه تعافى في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2018.

وأعلن نادي باريس سان جرمان الثلاثاء الماضي أن نيمار يتحسن "بشكل جيد"، وعاود التمارين الأربعاء بشكل اختباري.

وأشار النادي الباريسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "تحسن نيمار من إصابته يتقدم بشكل جيد وهو سيستأنف التدريبات الأربعاء كما هو مقرر لإجراء اختبارات ميدانية".

وأشار بطل ومتصدر الدوري الفرنسي الى أنه "سيتم إجراء تقييم طبي وإشعاعي كامل من قبل متخصصي النادي في 15 يوما".