شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يضم 20 لقائمة الجونة استعدادًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الجونة بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلى غدًا، الأربعاء، فى مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدورى الممتاز على ملعب الجيش بالسويس.
وضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا، هم: هيثم محمد، عمر رضوان، محمود الغرباوي، أحمد سعيد "أوكا"، خالد صبحي، محمود الجزار، عمرو سعداوي، أحمد علي، جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد محسن "ليله"، محمد عبد الجواد، محمد نادي، إسلام عبد النعيم، شريف دابو، إسلام رشدي، أحمد حمدي، أحمد عيد عبد الملك، أحمد حسن مكى وأوسينو بوي.
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