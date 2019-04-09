شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 9/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها أوباما يغيب عن تدريب الزمالك.. وتأهيل جنش وحازم إمام فى الجيمانيزيو، جروس يقرر العفو عن كهربا بعد التزامه بالبرنامج السويسرى.

صور.. ضحكة كهربا وبوطيب أبرز ملامح تدريب الزمالك قبل مواجهة المصرى

حالة من السعادة انتابت لاعبى الزمالك، خلال خوض التدريبات الجماعية مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستجمع الفريقين غدًا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز.

جروس يقرر العفو عن كهربا بعد التزامه بالبرنامج السويسرى

كشف مصدر مسئول بالزمالك، عن انتهاء إيقاف محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام حسنية أغادير المغربى، التى أقيمت بملعب أدرار بالمغرب.

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جروس يرفض الاستمرار فى السويس بعد مواجهة المصرى استعدادًا لأغادير

رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، فكرة استمرار معسكر الفريق فى السويس بعد لقاء المصرى المقرر له الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى.

أوباما يغيب عن تدريب الزمالك.. وتأهيل جنش وحازم إمام فى الجيمانيزيو

حصل يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك، على إذن من الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بالغياب عن التدريبات الجماعية للفريق، التى يخوضها اليوم على ملعب النادى بسبب ظروف خاصة، وهو ما وافق عليه الخواجة.