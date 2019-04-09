شكرا لقرائتكم خبر عن آنسات سلة الصيد يتوجن ببطولة الجمهورية تحت 16 سنة بالفوز على الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق آنسات كرة السلة تحت 16 سنة بنادي الصيد، بالمركز الأول ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 60 / 38، حيث جاء تتويج الصيد بلقب البطولة بعد الفوز فى جميع مباريات الدور النهائي التي أقيمت على ملاعب صالة الشباب والرياضة .

حرص على حضور المباراة النهائية ومؤازرة الفريق كل من محمد الشرقاوي وأحمد مجيب وأحمد الشاذلي، أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد، ونادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي بنادي الصيد ومساعده محمد على والمهندس عمرو الصادق مقرر لجنة كرة السلة.

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ضمت قائمة الصيد فى البطولة اللاعبات مريم أحمد السيد، فريدة حسن مسعد، زينة حسام منيع، رنا أحمد شحاتة، زينة أكرم متولى، رقية محمود فاروق، فريدة أحمد البندارى، فريدة محمد عبد المنعم، فريدة تامر يوسف، تمارا نادر السيد ، زينة كريم جلال، ملك شريف أحمد، لوجين طارق سعيد، جودى عمرو باشا، مريم محمد جابر، ديما محمد فاروق، نور احمد السكرى، لجينة عبد الحميد ، ريهام محمد سامح، ليجن محمد سامى، ملك ابو اليزيد، رنا وائل.